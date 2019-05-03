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Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию

Нацбанк Белоруссии рассказал о влиянии ситуации с нефтью из РФ на денежную политику Минска

Регулятор считает, что поставки некондиционной российской нефти не окажут существенного влияния на экономическую политику страны

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Национальный банк (НБ) Белоруссии считает, что ситуация с поставками некондиционной нефти из России не окажет существенного влияния на денежно-кредитную политику страны. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур.

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Ранее Минск заявлял, что потери, возникшие у нефтеперерабатывающих заводов в связи с поставкой из России загрязненной хлоридами нефти, оценивает в $100 млн, однако точная сумма ущерба будет подсчитана позднее.

"Во всяком случае такого [существенного] влияния, которое ситуация бы оказала на денежно-кредитную политику, мы не видим", - сказал он. Говоря, в частности, о негативном воздействии ситуации на инфляцию в республике, он сказал, что регулятор не делал отдельных расчетов, а "полагается на те оценки, которые уже известны".

"В принципе, это не очень большие суммы, экономика должна уметь правильно реагировать на такие ситуации, которые оказывают негативное влияние на состояние платежного баланса, - сказал Каллаур. - Может быть, временное негативное влияние, поэтому в том и состоит задача властей, чтобы экономика была гибкой и однозначно реагировала на различного рода негативные события".

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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