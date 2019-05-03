Кандидат на должность главы ЕК призвал минимизировать зависимость Европы от России

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер полагает, что Евросоюзу следует минимизировать зависимость от России в области импорта газа. Об этом он заявил в интервью изданию Focus Online .

"Основной принцип заключается в том, что нам нужно все обдумать, учитывая надежность поставок и возможную зависимость от одного поставщика. Нам нужно держать на низком уровне зависимость от России", - сказал Вебер.

Ранее в интервью изданию Polska Times он заявил, что в случае избрания на пост главы ЕК использует "все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток - 2".

В кабмине ФРГ неоднократно заявляли, что данный проект является экономическим, но с политическим аспектом. В Берлине призывали обеспечить транзит газа по территории Украины после ввода в строй "Севпотока - 2". В Германии также указывали, что "Севпоток - 2" позволит диверсифицировать поставки газа в страну.