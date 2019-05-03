Советник Зеленского и министр энергетики США обсудили реформирование рынка газа на Украине

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри обсудил вопросы сотрудничества между странами в области энергетики, а также ядерной сфере.

"Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа на Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также о реформировании рынка газа на Украине, включая НАК "Нафтогаз", - говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики между Украины и США, в частности, повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Переговоры Данилюка и Перри состоялись 2 мая в Брюсселе в рамках бизнес-форума по энергетике.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" опубликованы результаты выборов президента Украины, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. В данном случае новоизбранный президент должен принести присягу до 2 июня включительно.