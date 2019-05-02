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Президентские выборы на Украине - 2019
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Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в официальной газете правительства

С момента публикации начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского
Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер". С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

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"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в сообщении на сайте издания.

С момента публикации начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
 

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УкраинаПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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