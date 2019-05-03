Эксперты из девяти стран обсудили в Сиэтле сертификацию оборудования Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Представители регулирующих органов стран, где эксплуатируются самолеты Boeing 737 MAX, обсудили проводимый Федеральным авиационным управлением США (ФАУ) процесс сертификации автоматической системы контроля этого самолета. Об этом сообщило в пятницу ФАУ, отметив, что среди участников обсуждения были эксперты в области безопасности гражданской авиации из девяти стран, а также представители ФАУ и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Членам группы были представлены подробные оценки и они участвовали в обсуждении вопросов, касающихся разработки, сертификации, регулирования, правильной эксплуатации, подготовки персонала и для самолетов Boeing 737 MAX, - отмечается в сообщении ФАУ. - На протяжении следующих нескольких месяцев члены группы подробно изучат принятый в ФАУ порядок сертификации автоматической системы контроля за полетом самолета. Каждый из участников группы сможет изложить ФАУ свое мнение относительно порядка сертификации и рекомендации по улучшению этого процесса".

Председателем этой группы JATR (Joint Authorities Technical Review) стал бывший руководитель американского Национального управления по безопасности на транспорте Кристофер Харт.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, заседания коллектива экспертов из Австралии, Бразилии, Канады, КНР, Японии, Индонезии, Сингапура, ОАЭ и Евросоюза, проходившие на протяжении последней недели в Сиэтле (штат Вашингтон), - лишь один из нескольких форумов для обсуждения проблем самолетов Boeing 737 MAX.

10 марта в результате авиакатастрофы такого лайнера в Эфиопии погибли 157 человек - граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

9 октября 2018 года жертвами крушения Boeing аналогичной модели в Индонезии стали 189 человек. Многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.