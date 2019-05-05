СМИ: Мозырский НПЗ приступает к переработке качественной нефти из России

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Новая партия российской нефти, отвечающей стандартам, поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал " Беларусь 1 ".

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Отбор проб подтвердил соответствие сырья стандартам, начата отгрузка поступившей нефти. Новая партия качественного сырья уже поступила на завод, отмечается в сообщении телеканала. По его данным, Мозырский НПЗ 6 мая приступит к переработке чистой российской нефти.

В субботу в концерне "Белнефтехим" сообщили, что новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту, отметили в концерне.