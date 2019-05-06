СМИ: вице-премьер Госсовета КНР может отложить визит в США из-за угроз Трампа

ТАСС, 6 мая. Китайская сторона может отложить на несколько дней визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон из-за угрозы американского президента Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Лю Хэ может отбыть из Пекина в четверг, на три для позже, чем планировалось, и пробыть в Вашингтоне в течение недолгого времени. Другой собеседник рассказал, что Китай также рассматривает возможность отмены этой поездки.

При этом источники сообщили, что обе стороны все еще привержены заключению торгового соглашения.

Ранее газета The Wall Street Journal проинформировала, что Китай рассматривает целесообразность отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США.

Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter заявил о том, что 10 мая с 10% до 25% увеличит пошлины на китайскую продукцию общим объемом в 200 млрд долларов. Кроме того, по словам президента, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.