Медведев потребовал сделать технический контроль качества нефти безукоризненным

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил довести до конца расследование обстоятельств загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" и сделать персональные выводы. Об этом он заявил на заседании правительства России.

"Нужно все довести до конца, потому что это плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система", - подчеркнул глава кабмина.

"Надо наладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, - добавил премьер. - Сделать выводы и персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу [по контролю качества нефти] отвечал и отвечает и, конечно, материалы должны послужить основанием для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия".

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", а 23 апреля Белоруссия приостановила из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией 29 апреля.