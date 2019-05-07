Представители Бундестага готовы содействовать реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Представители Бундестага (парламент ФРГ) готовы убеждать своих коллег из парламента Дании в целесообразности реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил во вторник ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после встречи с вице-президентами Бундестага Томасом Опперманом и Вольфгангом Кубики.

Как пояснили в делегации РФ, это первая встреча руководства нижней палаты парламента РФ и Бундестага в подобном формате, с российской стороны в ней также приняла участие вице-спикер Ольга Тимофеева. Общение четырех российских и германских политиков прошло без прессы.

"Мы обсуждали вопросы по "Северному потоку - 2", как они [представители Бундестага] могут помочь его реализации", - сказал Жуков. "Речь шла о том, чтобы они обсудили эту тему с датскими парламентариями. Они готовы убеждать их в целесообразности этого проекта", - подтвердил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить реализацию проекта. Однако оператор проекта строительства газопровода - компания Nord Stream 2 AG (единственным акционером является "Газпром") - рассчитывает получить разрешение от Дании к концу 2019 года.