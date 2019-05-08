Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Шашлычный набор в России за год подорожал на 16%, его цена составила 970 рублей. Такие данные приведены в исследовании фискального оператора "Платформа ОФД". Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом 2018 года.

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году, средний чек покупки мангалов вырос на 19% и составил 420 рублей. Средний чек покупки шампуров составил 145 рублей, что на 9% выше, а средний чек покупки средства для розжига вырос на 35%, до 85 рублей.

"Таким образом, затраты россиян на минимальный шашлычный набор на майские праздники (порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг) составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%", - поясняется в исследовании.

Регионами - лидерами по затратам на шашлыки и принадлежности стали Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Чаще всего покупали шашлыки из свинины.