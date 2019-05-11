В "Белнефтехиме" заявили, что почти 1 млн т загрязненной нефти остается в Белоруссии

"Что касается наличия на территории Беларуси загрязненной нефти, то объем ее остается существенным - порядка 1 млн т. Предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти", - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что на первом этапе удалось вытеснить лишь одну ветку, которая осуществляет подачу нефти как на Мозырь, так и последующую подачу на Украину. Рыбаков отметил, что впереди совместная работа с российскими специалистами по отработке механизмов компенсации потерь.

По его словам, Новополоцкий НПЗ "до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью, он работает на сниженной загрузке". "Если говорить про Мозырский НПЗ, то на него действительно поступила соответствующая ГОСТу нефть, - сказал он. - Ожидаем, что полная очистка завода от загрязненной нефти по всем технологическим переходам будет завершена к 12 мая". По словам Рыбакова, сегодня Мозырский НПЗ "работает на своей штатной мощности".