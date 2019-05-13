Песков: Кремль не может рассматривать вопрос о приостановке полетов SSJ-100

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100, не относятся к компетенции Кремля. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли приостановка полетов лайнеров этой модели после катастрофы в Шереметьево.

"Кремль не имеет полномочий [рассматривать] вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной. Эта тема, безусловно, должна комментироваться [специалистами], и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств - в первую очередь, Минтранса России", - сказал пресс-секретарь президента.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.