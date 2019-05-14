"Ъ": операторов сетей 5G могут обязать использовать российское оборудование

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Требование о преимущественном использовании российского оборудования операторами сетей пятого поколения (5G) содержится в новой версии проекта концепции их создания и развития. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

Использование для сетей связи иностранного оборудования "создает риски потери контроля над цифровой инфраструктурой", цитирует издание текст проекта. Кроме того, существует риск прекращения поставок из-за санкций. Одновременно проект предусматривает государственную поддержку производителей, например, льготы по тарифам страховых взносов и налогообложению, пересмотр импортных пошлин.

Как рассказал "Коммерсанту" представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, в документе речь идет о "преимущественном использовании" конкурентных российских аналогов, а не об обязательном применении отечественного оборудования. По проекту концепции у ведомства остаются разногласия с Минфином и Минпромторгом, передает газета слова Новикова. Их суть, однако не разъясняется.

В апреле вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что требования к использованию российских решений при создании сетей пятого поколения должны быть достаточно жесткими, чтобы все или значительная часть выделяемых на них бюджетных средств не досталась зарубежным поставщикам.