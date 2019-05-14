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Почему биткойн вырос в цене на треть. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

© Петр Ковалев/ТАСС
Курс биткойна превысил отметку $8 тыс. впервые с лета прошлого года

9 мая он перешагнул отметку $6 тыс., 12 мая поднялся выше $7 тыс., а 14 мая торгуется по $8199 на CoinMarketCap

Еще в конце ноября курс биткойна падал ниже $4 тыс. Рост его стоимости начался в мае 2019 года. За неделю он подорожал на треть. Эксперты называют следующие причины.

  • С начала 2019 года инвесторы, в том числе и крупные, взяли накопительную стратегию. Они стали дольше удерживать биткойны, чаще покупать, чем продавать и тратить. А так как цена любой криптовалюты зависит только от спроса, то курс биткойна начал расти.
  • Покупатели криптовалют признали доминирование биткойна и стали продавать свои альткоины (все другие криптовалюты) и переводить их в биткойны. 
  • Обострение торговой войны между США и Китаем. 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% почти на все товары из Китая. На этом фоне возможен рост теневого рынка: контрабандисты могут пытаться избежать пошлин и совершать сделки с использованием криптовалют. Криптовалюты, кстати, популярны в Азии, в том числе в Китае. Резкий рост биткойна в 2017 году произошел именно за счет прихода на рынок азиатских криптоинвесторов.

Анастасия Степанова

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