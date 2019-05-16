Путин: проекты в сфере импортозамещения должны ориентироваться на экспорт продукции

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Власти продолжат оказывать поддержку проектам импортозамещения в сфере производства лекарственных препаратов, но они должны ориентироваться на экспорт продукции, а не только на внутренний рынок. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин.

"Такие производства, мы, безусловно, будем поддерживать. Мы только в промышленности в прошлом году 620 млрд рублей вложили в импортозамещение. В значительной степени это пошло в оборонку, но и этот вид производства [лекарственных препаратов] тоже поддерживали и поддерживать обязательно будем. Даже нет никаких сомнений", - сказал он.

Для этого, по словам Путина, принимаются определенные льготы и преференции. "Мы этим будем заниматься и дальше. Важно только обеспечить качество, а вот качество можно будет обеспечить, если будем выходить на рынки третьих стран. Тогда это будет не какой-то "квасной", чисто российский продукт, а именно международного уровня", - заявил президент.

Путин отметил, что государство поможет российским компаниям выходить на зарубежные рынки.