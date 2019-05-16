Что Путин сказал на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

Количество бюджетных целевых мест в российских вузах может быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сельские населенные пункты специалистами с высшим образованием, заявил Путин.

Он пообещал, что власти рассмотрят возможность введения распределения на работу выпускников-бюджетников вузов.

Кроме того, президент поручит правительству проработать вопрос об увеличении квоты мест в вузах для подготовки специалистов для села. По его словам, это "решаемый вопрос", поскольку "не такие уж большие деньги нужны".

Глава государства поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей.

Путин считает, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. При этом глава государства высказался за проведение тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.