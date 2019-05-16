Что Путин сказал на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ). На заседании обсудили такие вопросы, как реализация нацпроектов, паллиативная помощь, а также проблемы в регионах.
О реализации нацпроектов и цифровизации
При реализации национальных проектов важно не просто освоить выделенные средства, а добиться изменения жизни людей к лучшему, заявил глава государства. Он напомнил, что в России уже начали реализовывать очень крупные мероприятия по развитию страны по ключевым направлениям ее жизни, в числе которых стройка, демография, здравоохранение, жилье и т.д.
Путин обещал разобраться с тем, почему маленькие региональные и городские телекомпании не могут получить цифровые частоты для телевещания и вынуждены оставаться аналоговыми, теряя аудиторию. Он пообещал подумать над инициативой самих телекомпаний на собственные средства создать мультиплекс.
О поддержке в сфере образования
Количество бюджетных целевых мест в российских вузах может быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сельские населенные пункты специалистами с высшим образованием, заявил Путин.
Он пообещал, что власти рассмотрят возможность введения распределения на работу выпускников-бюджетников вузов.
Кроме того, президент поручит правительству проработать вопрос об увеличении квоты мест в вузах для подготовки специалистов для села. По его словам, это "решаемый вопрос", поскольку "не такие уж большие деньги нужны".
Глава государства поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей.
Путин считает, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. При этом глава государства высказался за проведение тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.
О паллиативной помощи
Необходимо найти оптимальный режим взаимодействия федеральных и региональных властей по программе паллиативной помощи, чтобы деньги на эти цели выделялись и на оказание такой помощи по индивидуальному принципу, считает глава государства. Он пообещал, что профильные ведомства изучат этот вопрос, чтобы "попробовать это состыковать".
Президент заверил, что по делу об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы Севастополя Елены Красулиной, которая впоследствии скончалась, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.
О жилье для сирот, благоустройстве дворов
Для обеспечения жильем сирот, достигших 18-летнего возраста, может быть принята отдельная программа, заявил глава государства.
Путин даст поручение правительству составить специальный справочник, в котором будут отражены все меры поддержки семей, которые положены людям при рождении детей.
Президент уверен, что жителям нужно дать возможность принимать прямое участие в контроле финансирования благоустройства их дворов. Он поддержал прозвучавшую на форуме идею обязать публиковать в интернете фотоотчеты о таких работах и проектную документацию.
Путин сообщил, что решение о передаче региональным операторам полномочий по работе в сфере вывоза мусора на местах принято. Он надеется, что "это приведет к нужному результату".
О ситуации в Екатеринбурге
Президент предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. "Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, — заявил он. — А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим — найти оптимальное для проживающих там людей решение".
О пожарах в Забайкалье
Глава государства рассчитывает, что дома и социальные объекты в пострадавших от природных пожаров населенных пунктах Забайкалья будут восстановлены до поздней осени.
О проблемах отдельных регионов
Путин подтвердил, что знаком с проблемой завышенных цен на продовольствие в Крыму, и заверил, что власти работают над ее комплексным решением.
При этом глава государства отметил, что Крымский мост сыграет свою роль в улучшении снабжения товарами крымского региона. Он заверил, что в конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и заработает.
Президент назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой в Рязани. Он рассчитывает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин разберется в сложившейся ситуации.
Глава государства заявил, что поговорит с руководством "Газпрома" об ускорении газификации районов Карачаево-Черкесии. Он также пообещал рассмотреть возможность финансово поддержать регион, чтобы обеспечить доступные для местного населения цены на подведение газа.
О работе чиновников и критике властей
Президент уверен, что местные власти должны реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях мгновенно. При этом он предупредил, что просто выступления в прессе не могут быть основанием каких-либо действий "гражданско-правового характера".
Многие чиновники не любят критику, но она помогает "оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть", считает Путин. Он отметил, что иногда власти вынуждены идти на непопулярные меры, за что им приходится выслушивать критические замечания в обществе.
По словам президента, спрос с чиновников за нарушения должен быть особый, "как с владельца средства повышенной опасности".
О ситуации в лесной отрасли и строительстве
Глава государства назвал ситуацию с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли "воровством ужасным, и нанесением колоссального ущерба природе и будущим поколениям". По его словам, нужно наводить порядок в этой сфере.
Президент заявил, что поручил правительству проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов), а также ценообразования в этой сфере. По его словам, необходимо избежать случаев, когда в конкурсной документации цена работ устанавливается на значительно более низком уровне, чем реально стоит возведение объекта.
О культуре
Путин считает необходимым провести ревизию правил использования объектов культурного наследия, сделав их проще и эффективнее, но без вреда для памятников.
Президент пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники, которая находится во Владикавказе.
Глава государства считает, что система возрастной маркировки зрелищных мероприятий и информационной продукции должна отвечать здравому смыслу.