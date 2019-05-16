Программное обеспечение для Boeing 737 MAX обновят и представят на сертификацию

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Корпорация Boeing завершила работу над изменениями в программном обеспечении самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых была прекращена после катастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters .

По его данным, сейчас корпорация предоставляет дополнительную информацию, запрошенную Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США, в том числе по вопросу о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета. После предоставления этой информации Boeing совместно с ФАУ США примет решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний.

На 23 мая, отметило агентство Рейтер, ФАУ запланировало в Форт-Уэрте (штат Техас) конференцию с участием представителей тех стран, где эксплуатируются самолеты Boeing-737 MAX, на которой им будет предоставлена информация об обновлении программного обеспечения для лайнеров и об изменениях в процессе подготовки пилотов этих самолетов.

На состоявшихся в среду слушаниях в подкомитете комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре глава Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самуолт уточнил, что после того, как Boeing представит последнюю версию программного обеспечения для системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"), будут подготовлены рекомендации относительно того, какую подготовку должны пройти пилоты самолетов этого типа, и только после этого запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX будет отменен.