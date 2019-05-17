Оператор "Северного потока - 2" подтвердил планы завершить проект до конца 2019 года

ЖЕНЕВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сооружение газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено до конца 2019 года, и по-прежнему запланированы именно такие сроки. Об этом заявил в пятницу ТАСС Йенс Мюллер - официальный представитель компании Nord Stream-2 AG, оператора строительства.

"Проект продвигается в соответствии с планом, - пояснил он. - К настоящему моменту уложено более 1200 км труб, что составляет более 50%. Укладку сейчас осуществляют суда в водах Швеции и России".

Мюллер утвердительно ответил на вопрос о том, возможно ли завершение строительства до конца текущего года. "Да, это возможно", - подчеркнул он, напомнив, что именно это "запланировано". По словам официального представителя, сейчас осуществляется строительство обоих наземных участков газопровода. В Дании имеется два маршрута, по которым уже завершен процесс консультаций, но "все еще ожидается решение".

"С точки зрения разработчика проекта, выполнены все необходимые условия для завершения проекта в 2019 году", - заключил Мюллер.

Ранее в пятницу в компании Nord Stream 2 AG пояснили ТАСС, что оператор проекта "Северный поток - 2" был вынужден подать в Датское энергетическое агентство третью заявку на прокладку трубопровода по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, но не рассматривает ее как рабочий вариант. По словам представителя компании, в графике третьей заявки "действительно что-то говорится о 2020 годе", но, с точки зрения Nord Stream 2 AG , "это незаконный процесс выдачи разрешения", поэтому компания не можем подтвердить, что срок ввода проекта в 2020 году "действительно рассматривается".

Агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании сообщило, что с учетом возможной прокладки трубопровода к северо-западу от острова Борнхольм ввод проекта в эксплуатацию возможен во второй половине 2020 года.