Bloomberg: несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Ранее стало известно о решении корпорации Google приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Теперь же, как подчеркивает Bloomberg, к Google присоединятся такие американские IT-компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На такие меры указанные компании пошли, как и в ситуации с Google, после того, как власти США приняли решение внести Huawei в черный список

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.