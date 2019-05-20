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СМИ: введение США новых тарифов на продукцию Китая ударит по интересам Apple

Если произойдет анонсированное введение тарифов, это нанесет удар по высокотехнологичным компаниям и их поставщикам, приводит South China Morning Post слова аналитика Дэна Эйвса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Дальнейшее разрастание торговой войны США с Китаем способно нанести серьезный удар по всей цепочке поставок компонентов для смартфонов и интересам американского гиганта Apple, чья продукция может подорожать до 20%. Об этом в понедельник сообщает газета South China Morning Post ссылкой на аналитиков.

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Недавнее повышение тарифов пока особенно не затронуло Apple, однако это случится в случае введения Вашингтоном новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд, указывают эксперты.

"Если произойдет анонсированное введение тарифов, это нанесет удар по высокотехнологичным компаниям и их поставщикам. Это нарушит цепочки поставок и будет давить на сектор на протяжении следующего года", - отметил американский аналитик Дэн Эйвс из компании Wedbush Securities.

По его словам, недавнее падение фондовых рынков связано не столько с повышением пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд, сколько с опасениями того, что последует дальше. "С нынешними тарифами экосистема Apple осталась сравнительно незатронутой. Но если за этим последует жесткий сценарий [связанный с введением пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд], цены на iPhone могут подскочить до 20%", - считает аналитик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены - с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

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СШАКитайТрамп, Дональд
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