Объем рынка 5G в России может достигнуть 1,1 трлн руб. к 2024 году

ИННОПОЛИС, /Республика Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Потенциал рынка оборудования, программного обеспечения и новых сервисов для сетей нового поколения (5G) в России при базовом сценарии может составить порядка 1,1 трлн рублей к 2024 году. Об этом говорится в проекте дорожной карты по "сквозным" технологиям по направлению "Технологии беспроводной связи", подготовленном структурой "Ростеха" - Национальным центром информатизации (НЦИ), документ есть в распоряжении ТАСС.

В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

Так, эксперты приводят три основных сценария развития рынка 5G в России. Согласно базовому сценарию, объемы рынка 5G в России могут достигнуть к 2024 году 1,098 трлн руб., при этом доля отечественной продукции на рынке РФ будет составлять не менее 10%. Кроме того, предполагается уверенное покрытие сетями 5G крупнейших городов РФ, а также создание пилотных зон для тестирования технологии в различных отраслях экономики.

Оптимистичный сценарий, считают в НЦИ, предполагает достижение объемов рынка в пределах 1,978 трлн руб., а доля российской продукции может составить не менее 20% к 2024 году. Также, отмечается в документе, "многие отрасли экономики РФ получат дополнительный экономический рост за счет использования технологии 5G".

С другой стороны, согласно пессимистичному сценарию, к 2024 г. объемы рынка 5G в России составят 218 млрд руб., а выделенного частотного ресурса будет "недостаточно для развертывания полноценных сетей сотовой связи пятого поколения операторами "большой четверки". Тем не менее, указывает НЦИ, к 2024 г. будет осуществляться очаговое развертывание сетей 5G, но только в "местах массового скопления потребителей в крупнейших городах", а также будет наблюдаться проникновение на рынок пользовательских устройств с 5G.

Разработчики добавляют, что анализ текущего уровня развития решений беспроводных сетей показывает, что в части стратегических направлений развития 5G на текущий момент ярко выражено отставание РФ от зарубежных проектов развития сетей 5G.

"Соответственно, на отрезке 2019-2024 годов предстоит усиленно сокращать отставание, развивая решения для сетей радиодоступа и разрабатывая собственное ядро сети мобильного оператора (что должно являться стратегической целью на ближайшие три года) и оборудование для сети радиодоступа (что потенциально сможет обеспечить экспорт российских решений в ближнее зарубежье)", - уточняется в документе.