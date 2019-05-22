"Газпром межрегионгаз" сотрудничает с правоохранительными органами по делу Арашуковых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" сотрудничает со следствием, расследующим дело против экс-советника гендиректора компании Рауля Арашукова, и предоставляет следствию все необходимые материалы. Об этом сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на пресс-конференции.

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"Могу сказать только, что мы абсолютно открыты на запросы правоохранителей, предоставляем материалы. Более того, даем сотрудников, которые разбираются с техническими вопросами и максимально открыты для того, чтобы следствие и суд приняли единственно верное решение", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли компания судиться с Арашуковым за имиджевые потери, Густов отметил, что в настоящее время Рауль Арашуков не является сотрудником "Газпром межрегионгаза" и "имиджевые потери есть", но компания предпочитает дождаться завершения следственных действий и решения суда, прежде чем принимать какие-либо решения.

"Пока не собираемся (судиться за имиджевые потери - прим. ТАСС). Следственные действия проводятся. Пока мы сопровождаем. Как будет результат, тогда и будем принимать решения", - добавил член правления, начальник департамента Геннадий Сухов.