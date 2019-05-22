России нет в списке стран-участниц конференции по эксплуатации Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Представители России не будут участвовать в международной конференции в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты Федерального авиационного управления США (ФАУ) представят информацию о ходе сертификации оборудования для самолетов Boeing 737 MAX. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в региональном отделении ФАУ в Форт-Уэрте.

"Россия не числится в списке стран - участниц конференции", - заявил представитель пресс-службы юго-западного региона ФАУ.

В минувшую среду на слушаниях в подкомитете комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре и. о. руководителя ФАУ Дэниел Элуэлл сообщил, что 23 мая ведомство организует встречу экспертов в области гражданской авиации из разных стран мира для обсуждения мер, предпринятых, чтобы обеспечить возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8.

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самуолт в ходе слушаний уточнил, что на совещание планировалось пригласить представителей 57 стран, где эксплуатировали самолеты Boeing 737 MAX. Им должны предоставить подробную информацию о том, как осуществляется процесс сертификации оборудования самолетов.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.