Набиуллина объяснила убыток Банка России за 2018 год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Центробанки часто показывают прибыль в неблагоприятные для экономики периоды, убыток же возникает в условиях профицита ликвидности, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя убыток регулятора по итогам 2018 года.

"Центральные банки в других странах тоже периодически показывают убыток. Это происходит тогда, когда в экономике наблюдается структурный профицит ликвидности. Это то явление, когда Центральный банк абсорбирует ликвидность и поэтому наши процентные расходы растут <...>. Более того, часто прибыль Центральный банк получает, когда в экономике ситуация не очень хорошая", - сказала она.

По словам Набиуллиной, Центробанк обычно повышает ставку, чтобы сохранять финансовую стабильность. "Банки берут кредиты у Центрального банка и платят нам по процентным ставкам. Поэтому я напомню, что у нас, например, один из рекордных уровней прибыли был в 2015 году, как раз когда мы решали эти проблемы. Тогда прибыль действительно была рекордной", - уточнила она.

По словам главы регулятора, вторая составляющая убытков - это расходы, связанные с проведением санаций.

"На балансах санируемых групп был очень большой объем непрофильных плохих активов. Был создан банк непрофильных активов, остаток задолженности этого банка сейчас 1,8 трлн рублей. Это огромная сумма. Мы оцениваем уровень возможного возмещения от работы с этими непрофильными активами где-то в 40%. Поэтому уже сейчас признаем на своем балансе эти убытки", - сказала она.

По итогам 2018 года Банк России получил убыток в размере 436,4 млрд рублей.