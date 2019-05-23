Reuters: самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

ТАСС, 24 мая. Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в США возобновятся. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

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Как отмечается, точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию все же еще не определена. Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США в ходе неформального брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале в четверг. Корреспонденту ТАСС в ИКАО подтвердили, что такая встреча состоялась, но отказались раскрыть какие-либо подробности.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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