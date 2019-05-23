Эксперт: эксплуатацию Boeing 737 могут сначала разрешить в США, а затем в других странах

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США может сначала разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX внутри страны, что стало бы сигналом для регулирующих органов других государств возобновить полеты этих лайнеров, прерванные после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Такое мнение высказал в четверг в интерью каналу Bloomberg TV эксперт по вопросам безопасности полетов Джордж Фергюсон в связи с проводимой в четверг ФАУ международной конференцией в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты управления представляют информацию о ходе сертификации оборудования для этих самолетов. На конференцию приглашены представители 31 страны, Россия в работе форума не участвует.

"Учитывая существующую в других странах озабоченность по поводу эксплуатации этих самолетов, для ФАУ важно будет продемонстрировать коллегам из других стран, что этот самолет безопасен и что компания Boeing делает все возможное для этого, - отметил Фергюсон. - Однако, вероятно, всех представителей регулирующих органов разных стран не удастся убедить сразу. Для ФАУ существует одна возможность: признать достаточными меры, принятые Boeing для обеспечения безопасности и разрешить эксплуатацию самолетов в США. Тот факт, что самолет будет летать в США, станет фактором, влияющим на оценки представителей регулирующих органов в других странах".

"Чем дольше сохраняется запрет на полеты, тем труднее будет вернуться к эксплуатации самолетов этого типа, - отметил эксперт. - Boeing тратит очень крупные средства, собирая самолеты, которые не могут быть переданы заказчикам". Он предположил, что если нынешняя ситуация будет сохраняться, то в третьем квартале нынешнего года Boeing "вынуждена будет внести коррективы в производственный процесс".