"Известия": ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили в адрес Ассоциации банков России (АБР) письма, в которых сообщили о возможном повышении цен на продукцию в магазинах из-за высоких тарифов на оплату картами. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письма ассоциаций.

Так, АКОРТ сообщила, что затраты ретейлеров на эквайринг за пять лет выросли с 2,8% до 4,5%. Кроме того, высокие ставки сказались и на прибыли продавцов, которые могут недополучить 10% в 2019 году. Таким образом, большие комиссии на безналичную оплату в магазинах не позволят ретейлерам удерживать цены от роста и ухудшат системы сидок для покупателей.

"Оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией. Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными", - цитирует газета текст письма АКОРТ.

В письме АКИТ сообщается, что средняя ставка по эквайрингу составляет от 1,2% до 1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%. В случае отказа от безналичного расчета с покупателями, компании направят сэкономленные средства на улучшение сервисов для клиентов.

В свою очередь в АБР уверены, что при снижении ставок на эквайринг банкам придется ухудшить условия по кредитным картам и программ лояльности.

"Около 15% покупок по безналу оплачиваются кредитной картой. Условия таких займов ухудшатся, если банки понизят тарифы. Это приведет к падению спроса в этом сегменте как минимум на треть", - цитирует газета директора АБР Алексея Войлукова.