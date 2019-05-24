Американский авиарегулятор назвал конструктивной конференцию по Boeing 737 MAX в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ) Дэниел Элуэлл заявил, что итоги состоявшейся в четверг в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX были конструктивными. Его слова приводит агентство Reuters .

В разговоре с журналистами по окончании восьмичасовой встречи Элуэлл подчеркнул, что ФАУ не разрешит полеты этого лайнера, пока не будет проведен всеобъемлющий анализ его безопасности.

При этом он не назвал приблизительной даты, когда это могло бы случиться. Элуэлл также подчеркнул, что на данный момент не принято решение о том, в каком виде должна проходить подготовка пилотов и их обучение работе с системой MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности").