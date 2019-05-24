Порядка 150 компаний участвуют в "АмурЭкспоФоруме-2019" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. /ТАСС/. Прядка 150 компаний принимают участие в Амурской международной выставке "АмурЭспоФорум-2019", которая проходит в Благовещенске с 24 по 26 мая. Об этом сообщила журналистам в пятницу на открытии мероприятия первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

"В международной выставке пожелали участвовать порядка 150 компаний разной сферы - и пищевая промышленность, и строительные материалы, и туризм", - сказала Половайкина.

Она также уточнила, что экспофорум является одним из самых событийных мероприятий в деловой жизни Приамурья. Его участников ждет обширная программа. В частности, будет рассматриваться вопрос пространственного развития приграничных территорий.

"От этой выставки мы ждем, что будет большое количество деловых контрактов заключено, а самое главное, каждый субъект, представленный на ее территории, покажет свою изюминку в рамках развития экономики, гуманитарных направлений, и население региона еще раз увидит, как развиваются сопредельные территории", - отметила Половайкина.

Ранее сообщалось, что амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2019" пройдет в Благовещенске 24-26 мая. В мероприятии примут участие компании, которые представляют Приамурье, ЕАО, Московскую область, Приморский край, Свердловскую область, Алтайский край, Хабаровский край, республику Саха (Якутия), КНР, уже по традиции ждут гостей из Боливии и Эквадора. В рамках форума пройдут круглые столы, встречи российских и иностранных предпринимателей.

Выставка проводится с 1992 года. Она проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска, общая выставочная площадь - 6 тыс. кв. м.