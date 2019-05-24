Восстановление участка газопровода в Пермском крае после пожара займет до двух дней

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Восстановление поврежденного участка магистрального газопровода СРТО - Урал в Чусовском районе Пермского края, где в пятницу ночью произошел разрыв трубы с последующим возгоранием, займет до двух дней, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Трансгаз-Чайковский".

"Восстановительные работы займут день или два, это точно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участок газопровода расположен в местности со сложным рельефом, что затрудняет подъезд техники. "Рельеф местности сложный, добираться долго туда. Прямых дорог, даже грунтовых нет, где-то придется пробивать дорогу. Там необходима тяжелая техника - бульдозеры и экскаваторы, трубоукладчики. Сейчас тяжелая техника для проведения ремонтных работ выезжает на место", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник также отметил, что ремонтной группе предстоит демонтировать поврежденный участок газопровода и переложить трубу.

В Чусовском районе Пермского края на 1606-м км магистрального газопровода СРТО - Урал разорвалась труба диаметром 1400 мм и загорелся газ. Открытое горение ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

По магистральному газопроводу СРТО - Урал ведется поставка газа из северных районов Тюменской области в регионы Урала и Поволжья. Газопровод запущен в 1990 году, его протяженность составляет порядка 870 км.