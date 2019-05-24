МКБ и "дочка" Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ

ТАСС, 24 мая. "Московский кредитный банк" (МКБ) и структура Сбербанка ООО "СБК" подали ходатайства о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (входит в группу "Новый поток"). Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований МКБ, согласно данным картотеки, составляет более 196 млн рублей. ООО "СКБ" - 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что МКБ и ООО "СБК" заявляли о намерениях обратиться в тюменский арбитраж с иском о признании завода банкротом.

О ситуации вокруг Антипинского НПЗ

20 мая стало известно, что НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в размере 346,4 млрд руб. 22 мая была опубликована информация о том, что Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода.