МКБ и "дочка" Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ

ТАСС, 24 мая. "Московский кредитный банк" (МКБ) и структура Сбербанка ООО "СБК" подали ходатайства о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (входит в группу "Новый поток"). Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.
Сумма исковых требований МКБ, согласно данным картотеки, составляет более 196 млн рублей. ООО "СКБ" - 6 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что МКБ и ООО "СБК" заявляли о намерениях обратиться в тюменский арбитраж с иском о признании завода банкротом.
О ситуации вокруг Антипинского НПЗ
20 мая стало известно, что НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в размере 346,4 млрд руб. 22 мая была опубликована информация о том, что Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
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Сбербанк принял решение о досрочном взыскании задолженности Антипинского НПЗ и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. Банк продолжит работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей. Кроме того, Сбербанк планирует до конца июня этого года утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении Антипинского НПЗ.
В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей.
Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.