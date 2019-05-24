{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Россия вывела из "Дружбы" около 2 млн тонн загрязненной хлорорганикой нефти

По данным агентства, около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Белоруссии и Украины, и еще около 1 млн тонн необходимо вывести с территории Польши и Германии

ТАСС, 24 мая. России удалось очистить нефтепровод "Дружба" по состоянию на конец мая примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На эту тему
Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали "Дружба" был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема, загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке "Белнефтехима", было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

По данным источников Reuters, еще около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Белоруссии и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывести с территории Польши и Германии, отмечают источники агентства. По данным Reuters, к середине мая Россия транспортировала по железной дороге 80 тыс. тонн загрязненной нефти в направлении порта Новороссийск, где она была смешана с качественным сырьем до приемлемых показателей и реализована на экспорт. Еще около 100 тыс. тонн было вывезено танкерами в итальянские порты. Также около 100 тыс. тонн могут быть складированы на территории Венгрии, отмечает агентство.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияУкраинаГерманияРоссияВенгрияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Сбербанк намерен за три года решить проблему доступности банковских услуг в селах
По словам главы банка Германа Грефа, это планируется сделать за счет внедрения принципиально новых технологий
Читать полностью