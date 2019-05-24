Reuters: Россия вывела из "Дружбы" около 2 млн тонн загрязненной хлорорганикой нефти

ТАСС, 24 мая. России удалось очистить нефтепровод "Дружба" по состоянию на конец мая примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали "Дружба" был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема, загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке "Белнефтехима", было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

По данным источников Reuters, еще около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Белоруссии и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывести с территории Польши и Германии, отмечают источники агентства. По данным Reuters, к середине мая Россия транспортировала по железной дороге 80 тыс. тонн загрязненной нефти в направлении порта Новороссийск, где она была смешана с качественным сырьем до приемлемых показателей и реализована на экспорт. Еще около 100 тыс. тонн было вывезено танкерами в итальянские порты. Также около 100 тыс. тонн могут быть складированы на территории Венгрии, отмечает агентство.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.