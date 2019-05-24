Греф отметил, что Сбербанк надеется на адекватные условия подключения к СБП

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Переговоры Сбербанка с Банком России о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) идут "непросто". Госбанк рассчитывает на адекватные условия подключения, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров банка.

"Мы сейчас ведем переговоры [о подключении к СБП] с Центральным банком. Но надеемся, что условия подключения будут адекватными. Пока переговоры идут непросто <...> Будем надеяться, что договоримся", - сказал он.

При этом глава госбанка отметил, что если в Системе быстрых платежей не будет коммерческого смысла, то есть риски получения негативных эффектов на развитие транзакций в России в целом.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка - Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.