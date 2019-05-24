Эксперты считают, что на рынке доверяют Росстату, но качество статистики стоит улучшать

Росстат в четверг отозвал опубликованные до этого данные о промышленном производстве в РФ в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой. В ведомстве пояснили, что внутреннее расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно. В связи с произошедшим Росстат начал служебное расследование, результаты которого представит до 31 мая.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Отзыв Росстатом данных о промпроизводстве в РФ за январь - апрель текущего года не подорвет доверие участников рынка к статистической информации ведомства, но над улучшением качества статистики следует работать, считают опрошенные ТАСС аналитики.

"На мой взгляд, не подорвет (доверие участников рынка - прим. ТАСС). Наоборот, правильно сделали, что отозвали и скорректировали. Другое дело - что да, надо, и Росстат над этим думает, как повышать доверие к статистике, и здесь многое зависит и от того, что сейчас новое руководство делает. Надо в том числе оцифровывать, чтобы в электронном виде данные шли, выстраивать систему фильтрации подобных выбросов. Поэтому здесь, скорее, актуально повышение ответственности, в том числе руководителей предприятий за то, насколько искаженную или нет картину они дают", - сказал главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Отсутствие альтернативы

Аналитики и другие пользователи продолжат использовать данные ведомства, так как это единственный игрок, который собирает статистику в масштабе экономики всей страны, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Я думаю, что один случай не подорвет, я думаю, тут все-таки вопрос комплексной ситуации. В принципе, картина, конечно, складывается не самым хорошим образом. Потому что была большая дискуссия по поводу качества статистики по доходам населения, также очень неожиданно был пересмотр вверх темпов роста ВВП за прошлый год. И сейчас это (данные о промпроизводстве в РФ - прим. ТАСС) даже пересмотром трудно назвать, исправили на следующий день", - сказала Орлова.

"Проблема заключается в том, что все равно другой статистики нет, поэтому все равно на статистику Росстата мы смотрим, и все равно все будут продолжать смотреть, потому что это единственный игрок, который собирает в масштабе всей экономики, имеет доступ к информации. Здесь важно, чтобы качество статистики улучшалось, а не наоборот", - добавила она.

Участники рынка с пониманием отнесутся к произошедшему, если Росстат публично доведет до сведения рынка результаты служебного расследования, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

"Я думаю, здесь, скорее, конкретно этот случай вряд ли сильно повлияет на доверие участников рынка. В конце концов, все понимают, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, поэтому, конечно, ошибки возможны. Здесь очень важно, на мой взгляд, что Росстат своевременно эту ошибку заметил и публично о ней объявил. На мой взгляд, это говорит о том, что Росстат серьезно относится к своим оценкам. Я думаю, что какие-то выводы Росстат сделает по итогам этой истории, и, если результаты того служебного расследования, о которых говорил Росстат, будут также публично доведены до сведения рынка - я думаю, что все отнесутся с пониманием. Я думаю, что здесь каких-то больших проблем ждать не стоит", - говорит Девятов.