Россия в июне поставит на белорусский НПЗ "Нафтан" дополнительно 200 тыс. тонн нефти

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рабочая группа, в которую входят представители России и Белоруссии, до 29 мая должна выработать решение по дополнительным поставкам 200 тыс. тонн нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" в июне. Об этом говорится в протоколе встречи вице-премьеров РФ и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко.

До 23 мая рабочая группа должна представить дорожную карту по вытеснению из магистральных трубопроводов и резервуарного парка "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" нефти с повышенным содержанием органических хлоридов.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Оба белорусских НПЗ - Мозырский НПЗ и НПЗ "Нафтан" - снизили мощности на 50%, а также были вынуждены приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.