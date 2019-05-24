Премьер Белоруссии считает возможным восполнить объем транзита нефти РФ по итогам года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает возможным по итогам года восполнить до обычного уровня объем транзита нефти из России через территорию его страны. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования", - сказал Румас.

Он также заявил, что в интересах РФ и Белоруссии загрузить транзитную трубу нужными объемами нефти.

Румас провел в пятницу встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.