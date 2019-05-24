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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Премьер Белоруссии считает возможным восполнить объем транзита нефти РФ по итогам года

Сергей Румас также заявил, что загрузить транзитную трубу нужными объемами нефти в интересах двух стран

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает возможным по итогам года восполнить до обычного уровня объем транзита нефти из России через территорию его страны. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования", - сказал Румас.

Он также заявил, что в интересах РФ и Белоруссии загрузить транзитную трубу нужными объемами нефти.

Румас провел в пятницу встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"Румас, Сергей Николаевич
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