В Минске заявили, что РФ за неделю отработает поставку нефти на "Нафтан" ж/д транспортом

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Российская Федерация в течение недели отработает поставку нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за того, что мощности трубопроводного транспорта снижены - в трубопроводе "Дружба" до сих пор находится некачественная нефть. Об этом сообщил в пятницу заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская сторона в течение недели отработает альтернативную железнодорожную поставку, чтобы обеспечить в максимально быстрые сроки стопроцентную загрузку мощностей "Нафтана", - приводит его слова агентство БелТА.

По его словам, Мозырский НПЗ уже работает в режиме полной загрузки, поэтому для него не понадобятся железнодорожные поставки. По словам вице-премьера, технические возможности для приема поставок нефти ж/д транспортом у белорусской стороны есть.

Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Минску из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

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