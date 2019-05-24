Лайнер "Петр Великий" планируют передать заказчику летом 2020 года

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Первый в РФ морской круизный лайнер "Петр Великий", который строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Астраханской области, планируется передать заказчику летом 2020 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили на судозаводе.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на его борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года, однако из-за ряда причин произошло отставание от графика. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет. Ранее в пятницу сообщалось, что круизное судно "Петр Великий" спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений.

"Круизный лайнер планируют сдать заказчику летом 2020 года. Никаких проблем возникнуть не должно - все необходимые материалы и комплектующие есть. Судно строится по заказу Московского речного пароходства и будет работать под маркой круизной компании "Мостурфлот", - сказал представитель завода.

В течение еще нескольких месяцев судно будет достраиваться на воде. В частности, запланированы электромонтажные работы, остекление, внутренняя отделка и насыщение лайнера необходимым оборудованием. После этого будут проведены швартовые и ходовые испытания.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны.