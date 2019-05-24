В Астрахани спустили на воду морской круизный лайнер для дальнейшей достройки

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Круизное судно "Петр Великий", которое строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Астраханской области, спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе судозавода.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства (МРП). Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года, однако из-за ряда причин произошло отставание от графика примерно на год. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

"Сегодня знаменательный день, мы спускаем на воду флагман российского пассажирского флота. Несмотря на трудности при строительстве, сегодня мы видим результат труда заводчан", - цитирует пресс-служба генерального директора МРП Бахтиера Касимова.

По данным пресс-службы, в течение последующих нескольких месяцев судно будет достраиваться на воде. В частности, запланированы электромонтажные работы, остекление, внутренняя отделка и насыщение лайнера необходимым оборудованием. После этого будут проведены швартовые и ходовые испытания. Генеральный директор судостроительного завода "Лотос" Рустам Халитов на церемонии спуска подчеркнул, что на заводе "приложат все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию".

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны.