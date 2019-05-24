Bloomberg: стоянка каждого запрещенного к полетам Boeing 737 MAX стоит в $2 тыс. в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Расходы по хранению и обслуживанию каждого из примерно 500 самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, обходится примерно в $2 тыс. в месяц. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg , отмечая, что для сохранения этих самолетов на стоянках техники должны брать образцы топлива для оценки степени его загрязнения, периодически запускать турбины, загружать бортовые компьютеры и инспектировать поверхность крыльев.

"Такие расходы необходимы в период, когда самолеты находятся на длительной стоянке", - привело агентство слова эксперта, знакомого с порядком обслуживания самолетов. При этом Bloomberg называет "беспрецедентным по масштабам" содержание по всему миру на длительном хранении около 500 самолетов Boeing 737, 100 из которых только что изготовлены, и их нельзя отправить заказчикам из-за запрета на полеты. Помимо расходов на обеспечение сохранности самолетов, компании Boeing могут грозить траты по иску на сумму $1,4 млрд со стороны авиакомпаний за отмену авиарейсов.

Вопрос о том, как возвращать самолеты в эксплуатацию после долговременной стоянки, по данным агентства Bloomberg, обсуждался на состоявшейся в четверг в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX. Обычный срок хранения самолета на стоянке не превышает 60 дней и, поскольку этот срок для Boeing 737 уже миновал, возвращение самолетов в эксплуатацию потребует проведения тщательных проверок, которые могут затянуться на недели, отметило агентство Bloomberg.