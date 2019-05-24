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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" полностью восстановят к 28 июля

До этого от некачественной нефти очистят трубопровод в польском направлении

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Поставки кондиционной российской нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводному транспорту должны восстановиться в полном объеме до 28 июля. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

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По его словам, это предусмотрено белорусско-российской дорожной картой по замещению некачественной нефти в трубопроводе "Дружба". "У нас согласованы конкретные сроки, когда полностью нефть в нитках будет заменена на стандартную, качественную. 28 июля направление на "Нафтан" уже будет расчищено под чистую нефть", - сказал Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, до этого очистят от некачественной нефти и трубопровод в польском направлении. "Это будет уже обычный стандартный режим работы как в экспортном направлении, так и в плане поставок на "Нафтан", - сказал вице-премьер.

Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Минску из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

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БелоруссияРоссияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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