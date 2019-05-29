Кино для провинции. Как программа рибейтов развивает российские регионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Регионы, подключившиеся к программе рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства в 2017 году, отмечают положительный эффект нового формата работы. Благодаря сериалам и фильмам, снятым в пилотных регионах, создаются новые рабочие места, а территории становятся привлекательными для туристов.

По условиям программы, в 10 регионах, среди которых Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Краснодарский край и Санкт-Петербург, создаются льготные условия для кино- и телепроизводства: регионы возвращают часть затрат по программе рибейтов (возврат из бюджета региона через специально созданные кинокомиссии части понесенных затрат производителя кино или телесериала за съемки на своей территории).

Инициаторами программы являются Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Соглашения с руководством пилотных регионов были подписаны в 2017 году. Размер процента и общую сумму под рибейты правительство каждого субъекта устанавливало самостоятельно.

Вопросы развития кино как выгодной сферы инвестиций в российских регионах, способов продажи видеоконтента, в том числе появление новых, нестандартных решений для монетизации кинопроизведений, будут обсуждаться на сессии ПМЭФ-2019 "Главные роли кинопроизводства в России". О том, как в регионах запустили систему рибейтов, ее эффективности и проблемах при реализации программы - в материале ТАСС.

Вклад в экономику региона

Система рибейтов вызвала интерес к регионам со стороны производителей кино и стимулировала рост туристического потока, считают опрошенные ТАСС представители власти и киноиндустрии. Эффект от программы отметили в Калининградской области, где сняли сериал "Желтый глаз тигра", рассказывающий о янтаре. Сериал демонстрировался Первым каналом в прошлом году.

"Фильм сработал на 100% как реклама - люди поехали в регион после "Желтого глаза тигра". После этого сериала поездками в Калининград стало интересоваться большое количество туристов, и именно фильм стал поводом для путешествия, это подтвердили и многие отельеры", - рассказал ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Сериал демонстрировался в эфире в сентябре-октябре 2018 года. В ноябре в регион приехали туристы, заинтересовавшиеся регионом благодаря фильму. "Они приехали в область в "низкий" сезон и обеспечили туротрасль работой", - отметил Ермак. Министр обратил внимание на экономический аспект поддержки кинопроизводителей. "За счет рибейта мы компенсируем 20% затрат. Это значит, что, если мы выплатили в прошлом году, например, 30 млн рублей, то, соответственно, компании потратили на территории Калининградской области 150 млн рублей, для экономики региона это очень неплохо", - сказал он.

Похожий эффект отмечают в Новгородской области, здесь имеются все условия для съемок картин различных жанров из-за транспортной доступности, удобного географического положения, разнообразия локаций. Самым ярким проектом стал документально-художественный фильм "Рюриковичи".

"История династии Рюриковичей неразрывно связана именно с Новгородом - родиной российской государственности. Это масштабный многосерийный проект компании Star Media по заказу Первого канала. Одной из площадок съемок стала территория Рюрикова Городища, где после работы группы осталась декорационная постройка средневекового города", - рассказала ТАСС руководитель отдела кинокомиссии Новгородской области "Нотка" Марина Лукашова.

При этом она отметила, что финансовая поддержка системы рибейтов пока не коснулась местных киностудий. "Буквально на днях совместно с рабочей группой при правительстве области мы обдумывали, как эту систему развить и усовершенствовать. Первый опыт работы кинокомиссии показал, что предпосылки к развитию региона в направлении киноиндустрии большие", - сказала она, отметив, что в области давно функционирует студия документальных фильмов "София", работы которой известны за пределами региона.

Культурное преобразование и проблемы отстающих

Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду, отмечают в регионах. Например, в Калининградской области стали проводиться кинофестивали, среди которых - "Балтийские дебюты", фестиваль короткометражного кино "Короче", впервые прошедший в области весной фестиваль "Край света. Запад". Организуются мастер-классы, творческие встречи с актерами, режиссерами. "Этот пласт жизни очень активно развивается сейчас в Калининграде", - отметил министр культуры области.

Однако в ряде регионов программа рибейтов так и не заработала в полную силу из-за отсутствия соответствующего регионального закона и финансовых возможностей. В частности, такая ситуация сложилась в Карелии. По словам председателя Союза кинематографистов региона и руководителя представительства Союза Кинематографистов России в республике Алексея Бабенко, предложенные организацией поправки в региональный закон "О культуре" не были поддержаны из-за дефицитного бюджета республики. "В Карелии сейчас не готовы принимать соответствующие законы и нести за них ответственность. Сейчас на данном этапе экономического развития мы, по сути, имеем только договор о намерениях сформировать индустрию", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на отсутствие необходимых документов, в Карелии местные кинематографисты продолжают самостоятельно готовить почву для будущей системы кинопроизводства. Так, в рамках приграничного проекта с Финляндией KA3008 "LOKKI" планируется создать карту локаций, подходящих для съемок в республике, где также укажут точки дополнительных услуг, необходимых для создания фильмов. Для этого в следующем году запланированы несколько экспедиций по Заонежью и Приладожью. Кроме того, программа позволила запустить проект киношколы и киноинкубатор, а в течение полутора лет будет сформирована первая профессиональная киностудия.

Похожим путем пошли в Якутии, которая не вошла в программу рибейтов. Ее опыт показывает, что региональный кинобум возможен за счет энтузиазма местных киностудий и поддержки властей региона. Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня в республике в среднем в год выпускается по 8-10 фильмов, а их средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей.

В республике с 2010 года в прокат выпущено 95 художественных полнометражных фильмов. В последние годы якутские картины ярко заявляют о себе на международных кинофестивалях. В прошлом году художественный фильм "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова завоевал Гран-при Московского международного кинофестиваля. В этом году дебютная работа местного режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" отмечена призом зрительских симпатий.

Глава Якутии Айсен Николаев считает, что выделяемое финансирование на поддержку и развитие якутского кинематографа необходимо увеличить. "Ежегодно только на поддержку кинопроизводства и продвижение якутских фильмов из республиканского бюджета [c 2020 года] будет выделяться не менее 80 млн рублей", - сообщил Николаев журналистам.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.