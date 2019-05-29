Посол РФ: полную оценку ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба" даст комиссия

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по расследованию причин загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" даст полную оценку произошедшего, а также представит рекомендации, препятствующие повторению инцидента. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Буквально сегодня утром мы услышали о позиции, которую обозначил [первый вице-премьер РФ] Антон Германович Силуанов, она очень четкая, она обращает внимание на ответственность одного из операторов, который гарантирует качественную поставку нефти по нефтепроводу "Дружба", он определил также формат ответственности. И если мы вернемся к этому разговору, то вернемся после заключения комиссии, которая даст полную оценку того, что произошло, анализа тех причин, ну и, наверное, тех рекомендаций, которые не позволят, чтобы что-то подобное случалось в будущем", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что выступает против снижения объема дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.