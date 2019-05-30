МВФ прекратил в январе сотрудничество с Венесуэлой по экономической ситуации в стране

ТАСС, 30 мая. Международный валютный фонд (МВФ) в январе приостановил контакты с Венесуэлой по обмену информацией, связанной с экономической ситуацией в стране, в связи с неопределенностью по поводу того, кого считать законным лидером Боливарианской Республики. Об этом в четверг сообщил агентству Reuters представитель МВФ.

"Работа в этой [экономической] области была приостановлена в конце января в связи с тем, что развитие политической обстановки вызвало вопросы по поводу признания действующего правительства [Венесуэлы]", - приводит Рейтер слова представителя МВФ.

Руководство МВФ в связи с отсутствием каналов получения информации об экономике Боливарианской Республики отказалось прокомментировать опубликованный 29 мая венесуэльским Центральным банком доклад об экономической динамике в стране. "Мы не можем предоставить наш анализ качества информации (представленной в докладе Центробанка Венесуэлы - прим. ТАСС) в связи с тем, что у нас нет возможности составить полную оценку [доклада] ввиду отсутствия контактов с властями", - указал представитель МВФ.

Центральный банк Боливарианской Республики 29 мая опубликовал данные, согласно которым ВВП Венесуэлы с 2013 по 2018 год сократился на 47,7%. Показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%. Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году, после чего власти приостановили обнародование данных по инфляции, утверждая, что этот вопрос находится в плоскости "экономической войны".

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. МВФ прогнозирует, что к концу 2019 года инфляция в стране может достичь 10 млн процентов.

В марте в МВФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг кризиса в Венесуэле и готовы оказать помощь, как только политический конфликт в стране будет разрешен.