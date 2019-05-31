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Миграционная политика Трампа

США будут повышать пошлины каждый месяц, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары с 10 июня

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. США вновь повысят пошлины на все товары из Мексики с 1 июля и продолжат увеличивать тарифы каждый месяц, если власти этой страны не предпримут меры, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов в США. Как сообщил в ходе телефонного брифинга в четверг представитель Белого дома, каждый месяц пошлина будет возрастать на 5%, пока не достигнет 25%.

"С 10 июня будет введена 5%-ная пошлина на все товары из Мексики. Если власти Мексики не захотят помогать нам справиться с кризисом на границе, то с 1 июля пошлина станет 10%-ной", - заявил представитель администрации, отметив, что пошлина будет расти на 5% в начале каждого месяца. 1 октября, по плану Белого дома, состоится "последнее повышение пошлины до 25%".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Теги
КанадаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика ТрампаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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