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ПМЭФ-2019

Aurus Senat можно будет увидеть на стенде институтов развития в рамках ПМЭФ

На стенде "Russia Extends" также представят бытовую технику, продукцию машиностроения и легкой промышленности, современные технологии, которые являются лидерами по экспорту
Aurus Senat Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Aurus Senat
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автомобиль Aurus Senat, разработанный НАМИ, будет представлен на объединенном стенде институтов развития в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

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Премиальный автомобиль можно будет увидеть на площадке единого выставочного пространства "Russia Extends", организованного ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, ДОМ.РФ, Фондом "МОНОГОРОДА.РФ", "ВЭБ Инновации" и Фондом развития Дальнего Востока совместно с Росконгрессом.

"Основная тема, которую мы заявляем на форуме, - российский экспорт. На стенде "Russia Extends" мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке и с которыми Россия приходит к иностранным потребителям", - отметила зампредседателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова, слова которой приводятся в сообщении.

Также на стенде "Russia Extends" будут представлены отечественные продукты, бытовая техника, продукция машиностроения и легкой промышленности, современные технологии, которые являются лидерами по экспорту. Также на стенде состоится презентация отечественных фильмов, которые выйдут в зарубежный прокат. "Значительная часть экспозиции будет представлена товарами малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности, модной индустрии. На стенде можно будет ознакомиться с работой портала бизнес-навигатора МСП, узнать о сервисах, которые помогают предпринимателям в создании и развитии бизнеса", - указали в пресс-службе.

В рамках "Russia Extends" будут презентованы и российские технологии в области искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки. Также впервые на ПМЭФ будет представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства - банк ДОМ.РФ., а фонд "МОНОГОРОДА.РФ" проведет презентацию проекта "улица Никольская" по созданию в моногородах событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса.

В целом стенд институтов развития будет представлять собой модель комфортной и безопасной улицы, которая построена в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным ДОМ.РФ совместно с Минстроем России и КБ "Стрелка".

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПМЭФ-2019Тимакова, Наталья Александровна
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