Ответственность завода в Дзержинске застрахована в "Согазе"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ответственность завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, при взрывах на котором пострадали 79 человек, застрахована в "Согазе" по закону о страховании ответственности владельца опасного объекта, следует из базы Национального союза страховщиков ответственности.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

Согласно закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта, страховщик возмещает вред жизни и здоровью пострадавших при аварии на опасном объекте: выплата родственникам погибших составляет 2,025 млн рублей, выплата пострадавшим - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.

В субботу в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов. В Минздраве РФ сообщили, что за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек, 15 из них потребовалась госпитализация. По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер.