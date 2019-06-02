Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров. Такую позицию озвучил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы", - сказал Вэй Фэнхэ.

Он подчеркнул, что история двусторонних отношений "научила нас, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу". "Несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут", - отметил министр. В Пекине, по его словам, "рассчитывают, что Вашингтон будет работать с нами на основе принципов взаимной выгоды и неконфронтации".

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.