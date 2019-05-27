Торговая война США и Китая. Каковы шансы на мирный исход?

В мае 2019 года мы стали свидетелями нового обострения торговой войны между США и Китаем. Между тем совсем незадолго до этого американские и китайские политики создавали впечатление, что подписание двустороннего торгового соглашения остается лишь вопросом времени. Многие СМИ трактовали провал затянувшихся переговоров как досадную неожиданность. Сейчас инвесторы и спекулянты ожидают возможных подвижек в этом вопросе по итогам встречи первых лиц США и Китая в ходе ближайшего саммита "Большой двадцатки" в конце июня 2019 года. Стоит отметить, что преобладающий "сантимент" по этому поводу пока не сформировался. Мнения инвесторов, спекулянтов и аналитиков весьма неоднозначны. Между тем от характера дальнейшего развития экономических и политических связей между США и КНР в значительной степени будет зависеть судьба всей мировой экономики. По крайней мере, потенциально возможные потрясения могут выйти далеко за рамки двух крупнейших мировых экономик. Попробуем прикинуть шансы на мирный исход затянувшегося торгового конфликта на основе недавних событий и фактов, которые формируют вполне логичные тенденции дальнейшего хода развития этой истории. Прежде всего, стоит отметить, что текущий стиль проведения внешней политики США отличает непоследовательность и противоречивость. Кроме того, он имеет явный налет телевизионного шоу или же театральной постановки. Необходимо учитывать, что даже президент США вынужден в значительной степени играть на публику и оправдывать ожидания своих бывших и будущих избирателей. Поэтому при оценке возможных вариантов развития событий имеет смысл в первую очередь ориентироваться на факты, но не на разноголосицу публичных заявлений влиятельных североамериканских политиков и государственных служащих. Вторым значимым фактором представляется тот факт, что торговый конфликт между США и КНР нельзя рассматривать как явление, изолированное от новой экономической политики США по отношению к внутреннему рынку и ко всем иностранным торговым партнерам. Осознание этого момента позволяет понять, почему столь длительные переговоры не смогли привести к приемлемому для обеих сторон компромиссу.

Новая индустриализация Основной предвыборный лозунг действующего президента США звучал как "Сделаем Америку снова великой". Под "величием" в данном случае подразумевается наращивание экономической мощи Соединенных Штатов. Для рядового же американского избирателя это означает повышение уровня жизни, включая увеличение средней заработной платы и улучшения ситуации с занятостью. На макроэкономическом уровне это предполагает необходимость наращивания объемов добавленной стоимости, которая создается и распределяется внутри страны. Вполне логично, что к концу 2010-х годов многолетняя практика выноса товарного производства за пределы США начала приносить слишком много негативных плодов. Согласно открытым данным, почти 80% американского ВВП создается в сфере услуг. При этом более 40% ВВП приходится на торговлю. На долю материального производства остается порядка 20% ВВП. Ну а вклад сельскохозяйственной отрасли США в ВВП страны составляет всего лишь около 1%.

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Очевидно, что настолько гипертрофированная сфера услуг является лишь надстройкой над отраслью промышленного производства. Она не может существовать сама по себе. Подобная ситуация стала возможной по причине того, что доллар США играет роль основной мировой резервной валюты со всеми вытекающими последствиями. Однако столь привлекательная модель экономики не может развиваться бесконечно. В связи с этим вовсе не лишены логики появившиеся более десяти лет назад слухи по поводу так называемого амеро. Проект создания североамериканского союза предполагал слияние США, Канады и Мексики с переходом на новую общую валюту. Это могло бы быть похожим на Евросоюз. Эта идея носит конспирологический характер. И все же США, как и многие другие государства, к исходу текущего десятилетия явно столкнулись с необходимостью выбора и реализации новых моделей экономического роста. По-видимому, за океаном была сделана вполне разумная ставка на новую индустриализацию и на сохранение технологического лидерства. Исходя из указанной логики становится вполне объяснима бескомпромиссность США в торговом конфликте с Китаем. Более того, подобный сценарий будет реализован и в отношении большинства других торговых партнеров. В данном случае увеличение импортных таможенных пошлин не является самоцелью. Это самый действенный инструмент для ограничения доступа дешевых иностранных товаров на внутренний рынок США. Ну а повышенные таможенные пошлины станут лишь приятным бонусом до того момента, когда международные торговые потоки развернутся в другую сторону. Преимущества для внутреннего производства Если оценить ряд новостей по поводу новой экономической политики США, появившихся с начала мая, то будет видно, что все они укладываются в рамки тенденции к созданию преимуществ для внутреннего производства в ущерб традиционным внешнеторговым партнерам. Стоит начать, собственно, с официального признания провала торговых переговоров между США и КНР. Соединенным Штатам не нужны равноправные отношения с Китаем. Поэтому повышенные импортные пошлины для китайских товаров, скорее всего, отменены не будут. В ближайшее время планируется запуск программы помощи американским фермерам на сумму $16 млрд. Предполагается, что она будет профинансирована за счет увеличившихся импортных пошлин в отношении китайских товаров. Эта мера является запоздалой, поскольку в 2018 году количество банкротств в трех крупнейших сельскохозяйственных регионах США увеличилось до десятилетнего максимума. В целом же для правительства США имеет экономический смысл увеличивать дотации фермерам в обмен на улучшение торгового баланса и стимулирование внутреннего промышленного производства, поскольку вклад сельского хозяйства в экономику США относительно невелик.

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Дональд Трамп заявил, что новые тарифы США заставляют компании переносить свои производства из КНР в другие страны Азии. Примерно в то же время вышло сообщение о том, что технологическая компания Lenovo может перенести производство из Китая в другие страны в связи с новыми североамериканскими пошлинами. Скорее всего, подобные попытки обойти заградительные тарифы окажутся бесполезными. Минпромторг США уже сообщил о планах введения повышенных пошлин на товары из стран, которые манипулируют курсом собственной валюты. Под подозрением уже находятся 12 государств, включая Россию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Индию и Германию. По-видимому, под Германией в данном случае понимается весь Евросоюз. В целом же указанная мера призвана защитить внутреннего производителя в США от дешевого импорта из любых других стран. В связи с этим имеет смысл сказать несколько слов по поводу американского автомобильного рынка. Это одна из реальных точек роста внутреннего производства в США. Уже сейчас понятно, что производимые в ЕС автомобили также могут быть обложены заградительными импортными пошлинами. На эту тему уже звучали официальные заявления из США. Скорее всего, подобная политика будет перенесена и на автомобили из Японии и Южной Кореи.