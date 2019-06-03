Трамп не видит признаков роста инфляции в США из-за антикитайских пошлин

ТАСС, 3 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не видит признаков роста цен или инфляции в Соединенных Штатах из-за введенных им дополнительных пошлин на товары из Китая. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Китай субсидирует свои товары, чтобы их можно было продолжать продавать в США, - написал американский президент. - Многие фирмы уходят из Китая в другие страны, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы не платить пошлины. Нет видимых признаков роста стоимости или инфляции, однако США получают миллиарды!"